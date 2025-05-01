По подвалам и лесам: эксперты сказали, где прячутся остатки ВСУ под Курском

«Они будут использовать любые ухищрения, уловки, чтобы как-то, говоря по-украински, спетлять. У них одна мысль — спастись любым способом. Когда уже нет единого управления группировкой ВСУ, каждый будет сам за себя. И в подвалах прятаться будут, и переодеваться в гражданскую одежду, чего только не придумают.», — сказал Алёхин.