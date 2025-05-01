По подвалам и лесам: эксперты сказали, где прячутся остатки ВСУ под Курском

Вооруженные силы РФ выбили украинских боевиков из Курской области, однако остатки ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» и просят эвакуации. Об этом сказал президент Владимир Путин в среду в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».
При этом, глава государства отметил, что эвакуация солдат ВСУ из Курской области невозможна из-за их разрозненности.
Готовы на любые уловки для сохранения жизни.
О том, как ведут себя отбившиеся от командования боевики ВСУ в Курской области aif.ru рассказал военный эксперт, полковник Геннадий Алехин.
«Они будут использовать любые ухищрения, уловки, чтобы как-то, говоря по-украински, спетлять. У них одна мысль — спастись любым способом. Когда уже нет единого управления группировкой ВСУ, каждый будет сам за себя. И в подвалах прятаться будут, и переодеваться в гражданскую одежду, чего только не придумают.», — сказал Алёхин.
Укрываются в подвалах промышленных зон.
Перед тем, как ВС РФ окончательно выбили украинских боевиков из курского села Гуево, отряды ВСУ забились в подземные помещения, на территории старинного спиртзавода.
«Это здание из красного кирпича, построенное ещё до революции, с толстыми стенами. В таких старинных постройках обычно много подвалов и погребов. Именно в них украинские военные и прятались. Эти помещения очень прочные. Даже если снаряд упадёт рядом, погреб останется целым и сухим», — рассказывал aif.ru источник, знакомый с ситуацией в горячей точке.
Пробивать стены дореволюционных заводов, которые нередко встречаются в Курской области, довольно трудно, отметил в разговоре с aif.ru местный военный волонтер Роман Алехин. «Остаётся только штурмовать. Или просто перекрыть им доступ к снабжению и ждать, пока они все не умрут от голода», — считает представитель Курской области.
Могут забуриться в леса.
Криминалист Михаил Игнатов считает, что многие из заплутавших солдатов ВСУ пытаются скрываться в лесах.
«Они будут прятаться в лесных массивах, избегать встречи с местным населением, обходить блокпосты и всячески маскироваться», — сказал специалист.
Оставшиеся в Курской области украинские солдаты могут попытаться проникнуть в другие регионы, такие как Орловская или Липецкая области, считает Игнатов.
Вычислить можно по чужой одежде и акценту.
Для маскировки в Курской области боевики ВСУ могут снять нашивки, но это вызовет подозрения, так как российские бойцы находятся в своих подразделениях. Скорее всего, стремясь затеряться в толпе, украинские солдаты будут искать гражданскую одежду.
и по ней их возможно выявить, так как вряд ли они смогут отыскать ее по размеру. Именно это может обратить на себя внимание правоохранителей, считает Игнатов.
«Если это гражданская одежда, то она будет не по размеру — будут надевать то, что удалось найти. Какие-нибудь короткие брюки, небольшие майки. В общем, будут одеты несуразно», — добавил собеседник издания.
Криминалист предупредил, что в даже таком жалком положении боевики представляют опасность для мирных жителей.
«Украинские военные будут избавляться от автоматов, однако оставят себе пистолеты, ножи или даже гранаты. Лишние свидетели им не нужны», — говорит Игнатов.
Он также посоветовал не останавливаться перед голосующими людьми на дороге в прифронтовых районах.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.