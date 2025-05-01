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«Как пушечное мясо»: командование ВСУ бросило солдат на произвол судьбы в Горнале

РИАН: Брошенные командованием ВСУ десантники сдались в плен в Горнале.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ, не успевшие убежать из Горналя перед освобождением населенного пункта, оказались в плену ВС России. Украинские военные остались покинутыми. Командование ВСУ бросило боевиков на произвол судьбы, цитирует РИА Новости офицера группировки войск «Север» с позывным «Витязь».

Он рассказал о массовой сдаче в плен. На этот раз речь идет об украинских десантниках. Они сообщили российским бойцам, что их насильно забросили в Курскую область. В общей сумме десантники провели в Горнале всего четыре дня, а затем — сдались в плен.

«Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса», — сообщил офицер с позывным «Витязь».

По данным газеты Politico, командование ВСУ пытается замотивировать украинских боевиков на убийства. Руководство начало поощрять операторов БПЛА с помощью схем из видеоигр.