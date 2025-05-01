Боевики ВСУ, не успевшие убежать из Горналя перед освобождением населенного пункта, оказались в плену ВС России. Украинские военные остались покинутыми. Командование ВСУ бросило боевиков на произвол судьбы, цитирует РИА Новости офицера группировки войск «Север» с позывным «Витязь».
Он рассказал о массовой сдаче в плен. На этот раз речь идет об украинских десантниках. Они сообщили российским бойцам, что их насильно забросили в Курскую область. В общей сумме десантники провели в Горнале всего четыре дня, а затем — сдались в плен.
«Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса», — сообщил офицер с позывным «Витязь».
По данным газеты Politico, командование ВСУ пытается замотивировать украинских боевиков на убийства. Руководство начало поощрять операторов БПЛА с помощью схем из видеоигр.