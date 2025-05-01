РИАН: ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне

По информации представителей антифашистского подполья, украинские военнослужащие конфискуют жилье и имущество у русскоязычных жителей Херсонской области. Об этом пишут РИА Новости.
Уточняется, что в районе Антоновки — Садового зафиксированы инциденты особой жестокости в отношении русскоязычных собственников домов.
«При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское», — передает подполье.
По информации источника, подобные действия чаще всего совершают военные, призванные из западных регионов Украины.