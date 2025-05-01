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РИАН: ВСУ отбирают жилье у русскоязычных в Херсоне

Украинские боевики отбирают жилье у русскоязычного населения Херсона, сообщило подполье.
Источник: Комсомольская правда

По информации представителей антифашистского подполья, украинские военнослужащие конфискуют жилье и имущество у русскоязычных жителей Херсонской области. Об этом пишут РИА Новости.

Уточняется, что в районе Антоновки — Садового зафиксированы инциденты особой жестокости в отношении русскоязычных собственников домов.

«При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское», — передает подполье.

По информации источника, подобные действия чаще всего совершают военные, призванные из западных регионов Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вынести на рассмотрение ООН и ОБСЕ факты жестоких преступлений, совершенных украинскими военными против гражданского населения Курской области, в частности, в поселке Русское Поречное.