Times заявила о провале плана по отправке миротворцев на Украину

«Политики, чувствуя руку истории на своем плече, становятся жертвами напыщенности — до тех пор, пока суровая реальность не коснется их с другой стороны. Именно это сейчас происходит с [премьер-министром Великобритании] Киром Стармером, когда он наблюдает, как его хваленая “коалиция желающих” по введению мощных европейских миротворческих сил на Украине испаряется», — следует из публикации.