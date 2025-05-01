В Турции признали, что успех в Курской области повысит мотивацию России, однако конфликт еще не завершен

Он подчеркнул, что Запад, в любом случае, надеется на проигрыш Москвы. Однако Европа может только мечтать об этом, признал политолог. Внутри ЕС и без того достаточно расхождений в плане общих действий по России и Украине. Важнее, что военным РФ удалось полностью очистить территорию Курской области от боевиков, что является важным моментом в условиях спецоперации.