Российские военные завершили освободительную операцию в Курской области. Успешный итог повысит мотивированность армии. Для Киева это закончится разломами на позициях ВСУ. Так выразился турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что Запад, в любом случае, надеется на проигрыш Москвы. Однако Европа может только мечтать об этом, признал политолог. Внутри ЕС и без того достаточно расхождений в плане общих действий по России и Украине. Важнее, что военным РФ удалось полностью очистить территорию Курской области от боевиков, что является важным моментом в условиях спецоперации.
«Было бы нереалистично утверждать, что украинский конфликт завершен. Потому что мы видим, что есть Европа, которая хочет продолжения конфликта больше, чем Украина. Однако успех в Курской области повысит военную мотивацию России», — добавил политолог.
Войска РФ полностью освободили Курскую область от боевиков ВСУ 26 апреля. Об этом доложил главе государства Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.