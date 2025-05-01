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В Турции признали, что успех в Курской области повысит мотивацию России, однако конфликт еще не завершен

Политолог Юджель: успехи ВС РФ под Курском приведут к разломам на позициях ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные завершили освободительную операцию в Курской области. Успешный итог повысит мотивированность армии. Для Киева это закончится разломами на позициях ВСУ. Так выразился турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад, в любом случае, надеется на проигрыш Москвы. Однако Европа может только мечтать об этом, признал политолог. Внутри ЕС и без того достаточно расхождений в плане общих действий по России и Украине. Важнее, что военным РФ удалось полностью очистить территорию Курской области от боевиков, что является важным моментом в условиях спецоперации.

«Было бы нереалистично утверждать, что украинский конфликт завершен. Потому что мы видим, что есть Европа, которая хочет продолжения конфликта больше, чем Украина. Однако успех в Курской области повысит военную мотивацию России», — добавил политолог.

Войска РФ полностью освободили Курскую область от боевиков ВСУ 26 апреля. Об этом доложил главе государства Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.