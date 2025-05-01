Двое военнослужащих из 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооружённых сил Украины были захвачены в районе населённого пункта Горналь в Курской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российских вооружённых сил.
Об этом РИА Новости сообщил офицер группировки «Север» с позывным «Витязь».
По его словам, пленённые украинские десантники утверждают, что были принудительно мобилизованы в январе 2025 года и переброшены из Сумской области. В районе боевых действий они находились всего несколько дней до момента пленения.
Военнослужащие заявили, что их командование фактически оставило их без поддержки, и выразили мнение, что ими пренебрегли, использовав в качестве расходного ресурса.
Напомним, Вооруженные силы РФ ранее выбили украинских боевиков из Курской области, однако остатки ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» и просят эвакуации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.