Льготы, гранты, земля. Глава Башкирии подписал в апреле важные законы

«Вопрос подготовки кадров и в целом укрепления среднего профобразования — это сейчас государственная задача», — отмечал Радий Хабиров на выездном совещании комитета Госдумы по просвещению, где рассматривались вопросы по этой теме. Глава рассказал, что в Башкирии по республиканской программе модернизировали 30 колледжей и в два раза увеличили прием на бюджетные места для приоритетных отраслей экономики.