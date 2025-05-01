Льготы, гранты, земля. Глава Башкирии подписал в апреле важные законы

1 мая в стране и республике отмечают праздник Весны и Труда, который является символом единства народов и глубокого уважения созидательного труда. Какие правовые акты, касающиеся человека труда, защиты его прав и интересов, приняты в республике в преддверии этого праздника, а также о поддержке участников СВО, детей войны, новых льготах и многом другом — в материале «Башинформа».
Новые гранты
11 апреля Радий Хабиров подписал указ, касающийся поддержки жителей республики, работающих на селе. Согласно этому документу, с этого года и далее ежегодно в Башкирии 50 лучших директоров сельских школ будут получать гранты по 690 тысяч рублей. Отмечается, что указ подписан для повышения престижа профессии педагога, стимулирования высоких достижений в профессиональной деятельности и господдержки руководителей сельских школ республики. Решение о присуждении грантов будет принимать специальная комиссия. Ее возглавил первый вице-премьер Урал Кильсенбаев.
Об этой и других мерах поддержки учителей в республике Радий Хабиров объявил на седьмом форуме школьного образования «Взлетай!». «Вы работаете с детьми и, по сути, формируете наше будущее», — подчеркнул он.
В 40 раз больше земли
25 апреля Глава Башкирии подписал закон, который поможет в полной мере раскрыть потенциал тех, кто трудится на земле и обеспечивает продовольственную безопасность республики и страны. Ранее депутаты Госсобрания внесли изменения в закон «О регулировании земельных отношений в РБ». Согласно им теперь в Башкирии максимальная площадь земельных участков для крестьянских (фермерских) хозяйств может достигать 2000 гектаров вместо прежних 50 га. Таким образом, предельный размер сельхозучастков для фермеров в республике увеличили в 40 раз.
Всего в Башкирии около 7 тысяч фермерских хозяйств, которые используют около миллиона гектаров земли. По словам премьер-министра Андрея Назарова, подписанный Главой РБ закон решил болезненный для фермеров вопрос с нехваткой полей.
Про трудовые отношения
Возникшие социально-трудовые отношения в Башкортостане регулирует специальный орган социального партнёрства — Республиканская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Комиссия занимается ведением коллективных переговоров, подготовкой и контролем за реализацией соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством республики, а также участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов в области трудовых отношений. 11 апреля Глава Башкирии своим указом назначил координатором Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьера — министра спорта РБ Руслана Хабибова.
В апреле в республике прошла всероссийская ярмарка трудоустройства. На ее площадках всем желающим подобрать работу 730 работодателей предложили 14,5 тыс. вакансий. В мероприятиях принял участие замминистра труда России Дмитрий Платыгин. На встрече с ним Глава Башкирии подчеркнул, что привлечение специалистов зависит и от активности работодателей. Необходимо устанавливать достойные зарплаты, меры соцподдержки, комфортные условия труда, отметил Радий Хабиров.
Реабилитация участников СВО
В Башкирии принимают важные решения и правовые акты, касающиеся поддержки участников спецоперации. Так, 2 апреля Радий Хабиров распорядился создать в республике Центр комплексной реабилитации участников СВО, признанных инвалидами. Работа центра будет организована на базе санатория «Зеленая роща» в Уфе. Для этого в санатории проведут ремонт и оснастят его новым оборудованием. Дорожную карту по созданию Центра поручено разработать правительству республики. Распоряжение Главы РБ вступило в силу. Контролировать исполнение этого документа Радий Хабиров будет сам.
Отметим, Башкортостан является одним из лидеров в стране по организации реабилитации для участников СВО. В 15 республиканских санаториях в прошлом году восстановили здоровье 3,5 тысячи наших воинов. Также Башкирия занимает второе место в стране по трудоустройству участников СВО, сообщил Радий Хабиров.
Выплаты контрактникам
29 апреля Глава Башкирии внес изменения в свой ранний указ, касающийся мер поддержки участников специальной военной операции — «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу». Согласно этому документу, единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт с минобороны РФ, продлевается по 15 мая этого года.
С 1 января этого года, по указу Радия Хабирова, размер этой выплаты был увеличен до 1,6 млн рублей, с учётом федеральной доплаты сумма составила 2 млн, сообщил Башинформ.
Поддержка семей бойцов…
Большое внимание в республике уделяют семьям наших воинов. Так, по указу Радия Хабирова от 8 апреля в Башкирии семьи участников СВО бесплатно получат пожарные извещатели. Ранее в республике право на автономные пожарные извещатели за счет бюджета имели 15 льготных категорий жителей. После внесения изменений в указ Главы «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в РБ» в этот перечень включены и семьи участников СВО. Согласно документу им бесплатно выдадут пожарные извещатели.
С начала реализации этой программы в республике выдали более 660 тысяч пожарных извещателей, благодаря чему спасены жизни 1233 человек.
И детей войны
В преддверии Дня Победы особую меру поддержки в республике получат дети войны. По указу Радия Хабирова от 14 апреля жителям Башкирии со статусом детей войны выплатят по 2 тысячи рублей. Согласно документу, выплата, приуроченная к 80-летию Великой Победы, положена тем, кто родился с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945-го и постоянно проживает в республике. Сегодня в Башкирии их более 100 тысяч.
Как уточнили Башинформу в минтруде, региональную выплату детям войны зачислят до 9 мая проактивно, то есть для этого не нужно писать заявления и куда-то ходить.
Запрет на усыновление
В Башкирии запретили усыновлять детей жителям стран, где официально разрешена смена пола. Соответствующий закон 30 апреля подписал Радий Хабиров. Ранее изменения в Семейный кодекс РБ внес парламент республики. Согласно им, граждане таких стран и постоянно проживающие там лица не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей из нашей республики.
По мнению спикера Госсобрания РБ Константина Толкачева, одобренные на государственном уровне гендерные эксперименты могут негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии ребенка и отрицательно повлиять на его самоидентичность. «Дети должны расти в гармонии с традиционными семейными ценностями, это обязательное условие их благополучного развития», — отметил он.
Молодежная политика
Развитие традиционных российских ценностей и нравственных ориентиров стало основополагающим фактором и другого документа — Стратегии реализации молодежной политики в республике. Указ о ее утверждении Глава Башкирии подписал 22 апреля. Согласно документу, целью Стратегии является формирование к 2030 году в республике системы молодежной политики, ориентированной на становление и развитие патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного поколения, которое способно обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие страны. Реализацию стратегии поручено обеспечить министерству молодежной политики Башкирии.
Документ также направлен на создание условий для получения образования, самореализации молодежи, привлечение талантливых молодых людей в сферу исследований и разработок; а также на формирование среди молодежи системы ценностей здорового образа жизни, пропаганду ценностей семьи, материнства, отцовства и многодетности, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации РБ.
Матерям — слава
В продолжение темы материнства и многодетности — в апреле еще 50 многодетных женщин Башкирии стали обладателями медали «Материнская слава». По указу Главы республики наградой отмечены жительницы 23 районов и городов Октябрьского, Стерлитамака и Уфы.
Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. Награда и денежная выплата к ней вручается женщинам, воспитывающим пять и более детей.
Артистам — звания
Также в апреле Радий Хабиров отметил высокими наградами музыкантов башкирской этногруппы Ay Yola, которые с хитом Homay ворвались в первые строчки мировых и общероссийских чартов. Видеоклип на песню по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр» собрал миллионные просмотры. Указом Главы Башкирии за высокие творческие достижения Ринату Рамазанову присвоено почетное звание «Народный артист Республики Башкортостан». Руслан и Адель Шайхитдиновы стали заслуженными артистами РБ.
«Эти артисты, которые создали эту песню, имеют многолетний опыт работы на благо культуры нашей республики», — отметил Радий Хабиров и благодарил их за замечательный вклад в развитие культуры Башкортостана.
Совет по креативу
В сфере творчества в Башкирии появился новый совещательный орган — Совет по развитию креативных индустрий в республике. В указе Главы РБ от 25 апреля говорится, что Совет создан в целях развития креативных (творческих) индустрий, стимулирования предпринимательской деятельности в этой сфере. В состав Совета, который возглавил Радий Хабиров, вошли министры, руководители ведомств и предприятий, деятели культуры и искусства. Заседания Совета будут проводиться два раза в год.
В этот же день, 25 апреля, Глава Башкирии провел первое заседание Совета, на котором обозначил задачи нового совещательного органа, а также дал поручения по формированию в республике инфраструктуры развития и поддержки творческих проектов.
Про национальное наследие
24 апреля в Башкирии приняли уникальный документ, не имеющий аналогов в законодательстве других субъектов — закон о Госреестре национального наследия республики. В него войдут уникальные памятники природы, объекты духовного, культурного, исторического наследия. В том числе объекты нематериального этнокультурного достояния: башкирский язык, башкирское народное музыкальное, музыкально-поэтическое творчество, традиционные обрядовые праздники. В реестр войдут также башкирские мед, курай и кумыс, башкирская порода лошади — все то, чем знаменита республика, что определяет ее своеобразие и национальный колорит.
Закон принят в целях сохранения памяти предков, поддержания преемственности и солидарности поколений, говорится в документе, подписанном Главой Башкирии.
Больше льготников на жилье
В Башкирии внесли изменения в закон о регулировании жилищных отношений. Благодаря им еще больше жителей республики из льготных категорий смогут купить свое жилье. Согласно закону, подписанному Главой Башкирии 30 апреля, в расширенный перечень категорий граждан, имеющих право на покупку жилья у некоммерческих организаций республики, вошли многодетные семьи с тремя и более детьми; имеющие ребенка до 7 лет; имеющие двух или более несовершеннолетних детей; получатели маткапитала; «Ветераны труда»; работники организаций в области информационных технологий; собственники или наниматели жилья в многоквартирных домах либо частных домов, включенных в границы комплексного развития территории жилой застройки.
Также новым законом предоставляется право застройщикам, которые заключили договор или реализуют решения о КРТ, на приобретение жилых помещений у НКО республики для предоставления его взамен освобождаемых жилых помещений в границах КРТ. Закон вступит в силу уже в этом месяце.
Новая льгота для предприятий
Предприятия Башкирии получат новую налоговую льготу за помощь колледжам. Соответствующие изменения в закон о применении на территории республики инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, внесенные Госсобранием, подписал Глава Башкирии. Нормативный акт направлен на укрепление материально-технической базы колледжей. Согласно документу, предприятия республики, безвозмездно передающие ссузам оборудование, теперь вправе при уплате налога на прибыль воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Вычет будет применяться в отношении расходов налогоплательщика в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного ссузам. Размер вычета не превышает 50% сумм расходов при условии, что стоимость переданного имущества варьируется от 1 млн до 50 млн рублей, а само имущество относится к учебному оборудованию.
По мнению авторов документа, возможность снизить налоговую нагрузку станет для предприятий стимулом к более тесному взаимодействию с колледжами, поможет созданию комплексной образовательно-производственной среды и в конечном итоге сократит кадровый дефицит в экономике.
«Вопрос подготовки кадров и в целом укрепления среднего профобразования — это сейчас государственная задача», — отмечал Радий Хабиров на выездном совещании комитета Госдумы по просвещению, где рассматривались вопросы по этой теме. Глава рассказал, что в Башкирии по республиканской программе модернизировали 30 колледжей и в два раза увеличили прием на бюджетные места для приоритетных отраслей экономики.