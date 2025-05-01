Стрелок-сапёр из Слюдянки погиб в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции погиб Андрей Савельев из Слюдянки. Мужчина добровольно отправился защищать Родину, подписав контракт с Минобороны. Прощание с Андреем Савельевым состоится в Свято-Никольском храме, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации города.
Андрей Савельев родился 3 февраля 1966 года в Слюдянке. Учился в школе № 49. Знакомые вспоминают его как общительного, добродушного человека, который любил играть на гитаре. У него осталось двое взрослых детей.
Прощание с военнослужащим пройдет в Свято-Никольском храме. Точная дата будет известна позже. Андрей Савельев будет похоронен на Аллее Героев в пади Талая Слюдянки.