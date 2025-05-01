FPV-дроны ВСУ ударили по рынку в Алёшках

ГЕНИЧЕСК, 1 мая. /ТАСС/. Украинские войска при помощи FPV-дронов нанесли массированный удар по рынку в Алёшках Херсонской области, 7 человек погибли, свыше 20 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Около 09:30 мск в Алёшках в районе центрального рынка вэсэушники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. По предварительным данным, погибли не менее 7 человек, более 20 ранены», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что подробности произошедшего уточняются. На месте работают все экстренные службы.