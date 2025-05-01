Российские средства ПВО за сутки сбили 137 беспилотников ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54 630 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 101 танк и другая боевая бронированная машина, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 826 единиц специальной военной автомобильной техники.