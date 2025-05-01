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Российские средства ПВО за сутки сбили 137 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 6 американских авиабомб JDAM и 137 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 6 управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54 630 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 101 танк и другая боевая бронированная машина, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 826 единиц специальной военной автомобильной техники.