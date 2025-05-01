«Каждый выезд — на грани»: спасатели эвакуируют тела погибших в Алёшках под прицелом украинских дронов

В Алешках в Херсонской области продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. При этом работа спасателей серьезно осложнена: дело в том, что в районе атаки по-прежнему активно кружат украинские FPV-дроны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.