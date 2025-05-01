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«Каждый выезд — на грани»: спасатели эвакуируют тела погибших в Алёшках под прицелом украинских дронов

Сальдо: В Алёшках продолжают эвакуацию тел погибших от удара ВСУ по рынку.

Источник: Комсомольская правда

В Алешках в Херсонской области продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. При этом работа спасателей серьезно осложнена: дело в том, что в районе атаки по-прежнему активно кружат украинские FPV-дроны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — написал глава региона.

Ранее KP.RU сообщил, что порядка 30 FPV-дронов ВСУ 1 мая нанесли удары в четыре волны по рынку в Алешках. Первоначально сообщалось, что в результате атаки погибли семь человек, позднее число жертв возросло. Точное число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.

После удара ВСУ в Алешкинском округе объявлен трехдневный траур.

А в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Алешки была преднамеренно совершена в праздничный день.