«Каждый выезд — на грани»: спасатели эвакуируют тела погибших в Алёшках под прицелом украинских дронов

В Алешках в Херсонской области продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. При этом работа спасателей серьезно осложнена: дело в том, что в районе атаки по-прежнему активно кружат украинские FPV-дроны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — написал глава региона.
Ранее KP.RU сообщил, что порядка 30 FPV-дронов ВСУ 1 мая нанесли удары в четыре волны по рынку в Алешках. Первоначально сообщалось, что в результате атаки погибли семь человек, позднее число жертв возросло. Точное число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.
После удара ВСУ в Алешкинском округе объявлен трехдневный траур.
А в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Алешки была преднамеренно совершена в праздничный день.