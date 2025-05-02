В Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, прозвучала серия взрывов, также в городе слышны выстрелы. Об этом вечером в четверг 1 мая информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышна стрельба», — сказал Рогов РИА Новости, добавив, что речь идет о попытках украинских военных сбить российские дроны, направляющиеся к используемым ВСУ для ведения боевых действий целям.
Рогов уточнил, что данные цели находятся в пригороде Запорожья и под Днепропетровском.
Тем временем российские дроноводы устроили уборку натовской техники к Первомаю, уничтожив десятки боевых машин вместе с расчетами ВСУ.
Ранее координатор пророссийского подполья Лебедев сообщил, что армия России ударила по скоплению боевиков ВСУ, которые на территории Сумской области пытались сформировать новое подразделение после побега из Курской области.