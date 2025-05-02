Рогов: В оккупированном ВСУ Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов

В Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, прозвучала серия взрывов, также в городе слышны выстрелы. Об этом вечером в четверг 1 мая информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.