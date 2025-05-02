Эксгумация останков советских воинов, захороненных на Холме Славы во Львове, которую проводят власти этого украинского города в преддверии 80-летия Великой Победы, является кощунственной и особо циничной. Такую оценку происходящему дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав запланированное Киевом «перезахоронение» демонстрацией преданности Западу.
«Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал Третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков», — сказала Захарова в интервью изданию «Известия», напомнив, что только усилиями красноармейцев гитлеровцы не стерли Украину с лица земли.
Напомним, львовские власти дали разрешение на перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище, в январе 2025 года.
Сообщалось, что перенесены будут также могилы, где захоронены Герои Советского Союза Николай Кузнецов и Степан Путин.