Развожаев: Средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Севастополем

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации уже уничтожено 7 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — написал Развожаев в Telegram-канале, призвав жителей города доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.