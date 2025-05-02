Развожаев: Средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Севастополем

Украинские военные предприняли попытку атаковать Севастополь в ночь на пятницу 2 мая при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации уже уничтожено 7 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — написал Развожаев в Telegram-канале, призвав жителей города доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.
Позднее губернатор информировал, что количество сбитых украинских дронов увеличилось до 10. При этом объекты в Севастополе не пострадали.
Напомним, украинские боевики утром 1 мая атаковали ударными дронами рынок в Алешках Херсонской области, погибли и получили ранения несколько десятков мирных жителей. Подробности здесь на KP.RU.
Накануне украинский беспилотник атаковал СТО в центре Горловки.
Тем временем российские операторы беспилотников зачищают позиции ВСУ вместо штурмовиков. После налета беспилотников мотострелки, как правило, беспрепятственно занимают позиции ВСУ и успешно вытесняют врага.