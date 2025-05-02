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Марочко сообщил, что Киев не успел нарастить группировку у Першотравневого

ЛУГАНСК, 2 мая. /ТАСС/. Киев построил серьезные фортификационные сооружения у населенного пункта Першотравневое Харьковской области, однако не успел нарастить там группировку Вооруженных сил Украины. Часть оборудованных позиций заняли российские бойцы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Касаемо боровского направления: есть небольшие успехи у наших войск юго-западнее Сватово и в районе населенного пункта Першотравневое. Дело в том, что там украинские боевики создали серьезные фортификационные сооружения, которые должны были наполнить личным составом. Но, видимо, не успело украинское командование подвезти сюда достаточное количество боевиков, так что часть украинских оборудованных позиций уже заняты нашими войсками», — сказал он.

В воскресенье Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие заняли выгодные рубежи и позиции у Першотравневого и имеют успехи у Ивановки Харьковской области.