Марочко сообщил, что Киев не успел нарастить группировку у Першотравневого

«Касаемо боровского направления: есть небольшие успехи у наших войск юго-западнее Сватово и в районе населенного пункта Першотравневое. Дело в том, что там украинские боевики создали серьезные фортификационные сооружения, которые должны были наполнить личным составом. Но, видимо, не успело украинское командование подвезти сюда достаточное количество боевиков, так что часть украинских оборудованных позиций уже заняты нашими войсками», — сказал он.