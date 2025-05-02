Сальдо: В Алёшках спасатели эвакуируют тела погибших от атаки ВСУ по рынку

Тем временем украинские военные предприняли попытку атаковать Севастополь в ночь на пятницу 2 мая при помощи беспилотных летательных аппаратов. Как информировал губернатор Михаил Развожаев, были уничтожены и подавлены не менее десяти БПЛА, при этом не пострадали объекты как наземной инфраструктуры, так и находящиеся в акватории.