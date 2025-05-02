Сальдо: В Алёшках спасатели эвакуируют тела погибших от атаки ВСУ по рынку

Спасатели продолжают эвакуацию тел мирных жителей, погибших при ударе украинских беспилотников по рынку в населенном пункте Алёшки Херсонской области. Об этом информировал губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам чиновника, украинские FPV-дроны продолжают проявлять активность в том районе, где ими был атакован рынок, что усложняет работу спасателей и медработников.
«Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее Сальдо информировал, что украинские военные на протяжении нескольких месяцев планомерно уничтожали на левобережье Днепра кареты «скорой помощи», чтобы затруднить оказание помощи раненым в таких терактах.
Также сообщалось, что в атаке по рынку в городе Алешки Херсонской области в четверг 1 мая было задействовано порядка 30 FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они нанесли удары по мирным жителям в четыре волны.
После этого первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров призвал дать жесткий ответ на атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центральному рынку в городе Алешки в Херсонской области, подчеркнув, что подобными атаками по местам со скоплением мирного населения киевский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность.
Накануне ВСУ ударили по Херсонской области дронами «Баба-Яга». В результате атаки ВСУ по Алешкинскому округу пострадала семейная пара. Речь идет о главе села Приветное и его супруге.
Напомним, 29 апреля без электроснабжения после ударов ВСУ по гражданским объектам в Херсонской области остались 1300 человек в Заводовке, Марьинском, Вольном и частично Горностаевке. Три социально-значимых объекта были переведены на аварийные источники питания.
Кроме того, украинские военные ударили по школе в населенном пункте Малокаховка.
Тем временем украинские военные предприняли попытку атаковать Севастополь в ночь на пятницу 2 мая при помощи беспилотных летательных аппаратов. Как информировал губернатор Михаил Развожаев, были уничтожены и подавлены не менее десяти БПЛА, при этом не пострадали объекты как наземной инфраструктуры, так и находящиеся в акватории.