Зеленский в течение полутора лет добивался встречи с президентом Бразилии, однако не получил никакого ответа на свои запросы. Об этом информирует бразильское издание Metrópoles, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Сообщается, что Владимир Зеленский отправил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве не менее шести писем с просьбой об организации встречи, также он просил бразильского лидера о приглашении на саммит Группы двадцати в октябре 2024 года. При этом да Силва счел присутствие Зеленского на этом форуме неуместным.
Как Зеленский пытался без приглашения прорваться на саммит Африканского союза и какую реакцию это вызвало у его участников, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем Мерц, Стармер, Макрон и другие европейские политики отказались от предложения Зеленского приехать в Киев 9 мая.