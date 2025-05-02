Зеленский шесть раз обращался к президенту Бразилии, но не получил ответа: о чем он просил

Сообщается, что Владимир Зеленский отправил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве не менее шести писем с просьбой об организации встречи, также он просил бразильского лидера о приглашении на саммит Группы двадцати в октябре 2024 года. При этом да Силва счел присутствие Зеленского на этом форуме неуместным.