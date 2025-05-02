Ночной удар по Севастополю — что известно

В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе — это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.
В 2 часа 38 минут по московскому времени в городе-герое была объявлена воздушная тревога.
По информации губернатора, к трем часам ночи силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем были уничтожены больше 10 беспилотников.
«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы», — написал Развожаев в своем официальном Telegram-канале.
И отметил, что по всем целям российские военные отработали над морем, но, но звуки от взрывных волн были слышны в разных местах Севастополя.
Также Развожаев подчеркнул, что никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. И призвал доверять только официальной информации.