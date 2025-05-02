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Ночной удар по Севастополю — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе — это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.

В 2 часа 38 минут по московскому времени в городе-герое была объявлена воздушная тревога.

По информации губернатора, к трем часам ночи силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем были уничтожены больше 10 беспилотников.

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы», — написал Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

И отметил, что по всем целям российские военные отработали над морем, но, но звуки от взрывных волн были слышны в разных местах Севастополя.

Также Развожаев подчеркнул, что никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. И призвал доверять только официальной информации.