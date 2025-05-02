112 беспилотников сбили за ночь над Крымом и Черным морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, 23 над акваторией Черного моря, один — над акваторией Азовского моря» , — сказано в сообщении.
Еще четыре украинских дрона были сбиты над Краснодарским краем, два — над Орловской областью и по одному — над Брянской и Белгородской областями.
В ночь на четверг силы российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами России.
Сутками ранее украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских дрона. Из-за падения обломков одного из дронов мощный пожар вспыхнул на одном из предприятий в Муроме Владимирской области.