Госсек США Рубио: Украина не вернется к границам 2014 года

Рубио подчеркнул, что Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования конфликта на Украине. Однако по его словам, позиции Москвы и Киева по мирному решению кризиса на данный момент слишком далеки. По мнению Рубио, принимать решение о дальнейших шагах по этому вопросу будет только президент США Дональд Трамп.