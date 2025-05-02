Госсек США Рубио: Украина не вернется к границам 2014 года

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, Украина не сможет вернуться к границам, которые существовали до 2014 года. Этим мнением он поделился с телеканалом Fox News.
«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — цитирует его СМИ.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования конфликта на Украине. Однако по его словам, позиции Москвы и Киева по мирному решению кризиса на данный момент слишком далеки. По мнению Рубио, принимать решение о дальнейших шагах по этому вопросу будет только президент США Дональд Трамп.
Как KP.RU писал ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов к дипломатическому решению украинского конфликта, но самое главное — чтобы российские интересы были учтены и обеспечены. Глава РФ также заявил, что спонсоры Украины должны перестать снабжать ее военным орудием, тогда-то и можно будет приступить к переговорам.