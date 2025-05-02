Судно «Флотилии свободы» с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА

«В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту. Прямо сейчас наше судно находится в 17 километрах от берегов Мальты, они дважды подвергались атаке беспилотников», — сказала собеседница телеканала.
По ее словам, судно атаковали сразу после полуночи по местному времени, сейчас «Флотилия свободы» не может связаться с ним.
Пресс-атташе добавила, что на судне находятся 30 правозащитников из разных стран.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Тель-Авив утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что страна сделала это, чтобы «подорвать контроль ХАМАС над населением сектора».