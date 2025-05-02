Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судно «Флотилии свободы» с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Судно в составе «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия у берегов Мальты после атаки БПЛА, сообщил CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту. Прямо сейчас наше судно находится в 17 километрах от берегов Мальты, они дважды подвергались атаке беспилотников», — сказала собеседница телеканала.

По ее словам, судно атаковали сразу после полуночи по местному времени, сейчас «Флотилия свободы» не может связаться с ним.

Пресс-атташе добавила, что на судне находятся 30 правозащитников из разных стран.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Тель-Авив утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что страна сделала это, чтобы «подорвать контроль ХАМАС над населением сектора».