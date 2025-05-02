На Кубани отменили сигнал беспилотной опасности

Напомним, что минувшей ночью над Кубанью ПВО сбила 4 беспилотника. Еще 23 дрона ликвидировали над Черным морем. Также на Севастополь была совершена массированная атака БПЛА. Вспышки и взрывы над городом видели жители Севастополя, Евпатории и Феодосии. Нападение на полуостров началось около 00:40. Всего было ликвидировано 89 дронов.