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На Кубани отменили сигнал беспилотной опасности

В Краснодарском крае отменили сигнал беспилотной опасности.

Сообщения о воздушной угрозе от МЧС начали поступать на мобильные телефоны примерно с 01:40. Оповещения получили жители Краснодара, Анапы, Динского и Темрюкского районов, а также еще ряда населенных пунктов региона. Граждан призвали быть внимательными и сохранять бдительность.

Напомним, что минувшей ночью над Кубанью ПВО сбила 4 беспилотника. Еще 23 дрона ликвидировали над Черным морем. Также на Севастополь была совершена массированная атака БПЛА. Вспышки и взрывы над городом видели жители Севастополя, Евпатории и Феодосии. Нападение на полуостров началось около 00:40. Всего было ликвидировано 89 дронов.