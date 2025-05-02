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Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Ночная атака беспилотников на Севастополь стала самой массированной в этом году, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских — в акватории.

В начале третьего ночи глава региона оповестил, что громкие звуки, которые были слышны в городе — это российские военные отражали попытку атаки беспилотников. Несколько дронов были сбиты в воздухе над морем на большом отдалении от берега.

«По всем целям наши военные отработали над морем: были уничтожены более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, атака в ночь на пятницу стала самой массированной с начала года. При этом никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

«Очевидно, что этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Не получилось», — констатировал губернатор и призвал жителей и гостей города доверять только официальной информации.

112 украинских беспилотников сбили ночью силы российской ПВО над Крымом и Черным морем. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем, сообщили ранее в пятницу в Минобороны РФ. После падения фрагментов беспилотника в Саках на одной из улиц перекрыли движение.