Атаку безэкипажных катеров отразили в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За ночь и утро дежурными огневыми средствами Черноморского флота уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер «Willard» производства США. Еще два катера повреждены.
С 9:00 до 10:00 сбиты два украинских беспилотника над территорией Крыма.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что угрозу атаки безэкипажных катеров объявили днем 2 мая в Новороссийске.
В ночь на 2 мая над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника. 23 дрона перехватили над акваторией Черного моря, еще один — над Азовским морем.