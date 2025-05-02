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Атаку безэкипажных катеров отразили в Черном море

10 украинских безэкипажных катеров уничтожили в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Атаку безэкипажных катеров отразили в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За ночь и утро дежурными огневыми средствами Черноморского флота уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер «Willard» производства США. Еще два катера повреждены.

С 9:00 до 10:00 сбиты два украинских беспилотника над территорией Крыма.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что угрозу атаки безэкипажных катеров объявили днем 2 мая в Новороссийске.

В ночь на 2 мая над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника. 23 дрона перехватили над акваторией Черного моря, еще один — над Азовским морем.