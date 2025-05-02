ВСУ нанесли ракетные удары по Курску

Местные жители сообщили о нескольких взрывах и пожаре в районе улицы Широкой.
По данным источника, инцидент произошел днем 2 мая. Очевидцы пишут, что слышали как минимум два мощных хлопка, после чего началось возгорание. О точных масштабах разрушений и наличии пострадавших пока не сообщается.
1 мая житель Курской области пострадал во время атаки дронов Вооруженных сил Украины в селе Званное.
26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских формирований.
30 апреля Путин заявил, что остатки бойцов ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации.
Как сообщило Минобороны РФ, на территории приграничных районов Сумской области Украины продолжается создание «полосы безопасности».