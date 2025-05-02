Александр Федорчак — 40 дней со дня гибели

Военный корреспондент МИЦ «Известия» Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался.