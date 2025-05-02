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Денис Паслер навестил раненых бойцов СВО в Екатеринбурге

Денис Паслер навестил раненых бойцов СВО в военном госпитале.

Источник: Telegram-канал Дениса Паслера

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

— Бодрые и улыбчивые, это наши герои, на которых мы всегда будем равняться. Выслушал их личные просьбы. Обещаю разобраться с каждым вопросом, — написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, врио губернатора посетил участников спецоперации, которые на данный момент находятся в военном госпитале Екатеринбурга. Денис Паслер поблагодарил бойцов за преданность Родине.

— Мы и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы у парней были все условия для выздоровления и прохождения реабилитации, — заключил глава Свердловской области.

Он отметил, что в следующем году госпиталь для ветеранов войн отметит 85-летний юбилей, из-за чего принято решение его улучшить. По итогам посещения медучреждения, Паслер поручил продолжить его благоустройство.