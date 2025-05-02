Минобороны России: над Республикой Крым уничтожили еще один беспилотник

2 мая на Крымский полуостров идет массированная атака вражескими дронами.
«С 14.40 до 15.40 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым», — такое сообщение появилось в официальном Tg-канале министерства обороны Российской Федерации.
В ночь с 1 на 2 мая в небе республики ликвидировали 89 беспилотников, затем утром сбили еще парочку смертоносных «птичек».
Враги не оставили без внимания и Севастополь, где ПВО и флот уничтожили свыше 50 дронов.