Минобороны России: над Республикой Крым уничтожили еще один беспилотник

«С 14.40 до 15.40 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым», — такое сообщение появилось в официальном Tg-канале министерства обороны Российской Федерации.