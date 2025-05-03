Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За час над Крымом сбили четыре беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу вечером сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 21:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Еще четыре дрона ВСУ сбили над Брянской областью.

Днем в пятницу над Крымом был ликвидирован один украинский беспилотник.

В ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских — в акватории. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь над Крымом и Черным морем уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем.

Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.

Десять украинских безэкипажных катеров были уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены.

В недельной сводке Минобороны ранее в пятницу сообщалось о том, что в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.