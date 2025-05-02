Над Крымом и Брянской областью уничтожили 10 беспилотников

«2 мая около 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. С 21:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Брянской области и четыре над территорией Республики Крым», — рассказали в Минобороны.