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Над Крымом и Брянской областью уничтожили 10 беспилотников

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«2 мая около 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. С 21:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Брянской области и четыре над территорией Республики Крым», — рассказали в Минобороны.