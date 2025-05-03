Оперативная пауза или смена тактики
Минувшая неделя характеризовалась снижением интенсивности наступательных действий российских войск на ряде участков, что некоторые поспешили назвать оперативной паузой. Однако, более глубокий анализ показывает перегруппировку сил и смену тактики перед новым этапом. Основные бои сместились на фланги ключевых направлений, где идет прощупывание слабых мест в обороне противника.
Киевский режим, испытывая острый дефицит резервов, вынужден латать дыры наспех собранными подразделениями. Особую тревогу у украинского командования вызывает ситуация под Часов Яром, где российские штурмовые группы медленно, но верно продавливают оборону. Получены данные о переброске туда последних боеспособных частей ВСУ с Херсонского направления, что оголяет южный фланг.
Зафиксирована работа новых российских комплексов РЭБ, эффективно подавляющих украинские БПЛА на глубину до 50 км, что стало неприятным сюрпризом для ВСУ. Также есть информация о подготовке к применению модернизированных планирующих авиабомб с повышенной точностью. Это может кардинально изменить ситуацию на участках прорыва.
Харьковская область, северный фронт: давление нарастает, 3 мая
На Харьковском направлении российские войска продолжают расширять зону контроля в приграничье. Основная цель на данном этапе — не глубокий прорыв, а создание буферной зоны и сковывание значительных сил ВСУ. Поступает информация о тайных переговорах некоторых командиров украинских бригад на этом направлении с российскими представителями о возможности локальных перемирий.
Противник пытается контратаковать малыми группами, но эти попытки жестко пресекаются артиллерией и авиацией. Значительные потери в технике и личном составе вынуждают ВСУ экономить ресурсы. В ближайшее время ожидается усиление давления на Волчанск с целью его полного окружения.
ВСУ занялись минированием подходов к Сумам и Чернигову, что свидетельствует о подготовке к обороне и на этих направлениях. Есть данные о прибытии в Харьков группы высокопоставленных западных военных советников для координации обороны, однако их возможности ограничены нехваткой ресурсов у ВСУ.
ДНР, Донбасский узел: Часов Яр и окрестности, 3 мая
Ситуация в районе Часов Яра остается центральной точкой приложения усилий российских войск. Идет планомерное занятие тактически важных высот и продвижение в городской застройке. Украинское командование рассматривает вариант контролируемого отступления из Часов Яра, чтобы избежать окружения крупной группировки.
Одновременно продолжается давление на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях. Захват каждого нового населенного пункта приближает российские войска к оперативно важным логистическим узлам противника. Это заставляет ВСУ перебрасывать сюда и так немногочисленные резервы.
Получена информация о приказе главкома ВСУ Александра Сырского любой ценой удержать Константиновку, так как ее потеря обрушит всю линию обороны на этом участке. Однако выполнить этот приказ будет крайне сложно из-за нарастающего снарядного голода и падения морального духа украинских солдат.
Запорожская и Херсонская области, Южный вектор: позиционные бои, 3 мая
На Запорожском и Херсонском направлениях наблюдается относительное затишье, перешедшее в фазу позиционных боев и артиллерийских дуэлей. Российские войска прочно удерживают занятые рубежи, отражая локальные вылазки противника. Активно работают беспилотники и средства РЭБ.
ВСУ пытаются накопить силы для возможных контрударов, но системные удары по тыловой инфраструктуре и складам серьезно подрывают эти планы. Основная активность противника — попытки форсировать Днепр малыми группами и нанесение ударов дронами по Крыму. ВСУ готовится к использованию новой тактики применения морских дронов в формации «роя» для прорыва обороны Черноморского флота.
Несмотря на относительное спокойствие, этот участок фронта остается важным. Удержание сухопутного коридора в Крым и контроль над побережьем Азовского моря являются стратегическими задачами для России.
Стратегия истощения
Прошедшая неделя продемонстрировала смещение акцентов в действиях российских сил. Вместо широких прорывов наблюдается методичное давление на нескольких оперативно важных участках. Особое внимание уделяется разрушению логистики и пунктов управления ВСУ высокоточными ударами в глубоком тылу.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины не только снижают ее промышленный потенциал, но и нарушают работу систем управления и связи ВСУ. Это системная работа, направленная на дезорганизацию тыла противника. Результаты этой работы становятся все более заметными.
Системные удары по украинским железнодорожным узлам, мостам и складам ГСМ серьезно нарушают логистику ВСУ. Противник вынужден использовать более сложные и уязвимые маршруты доставки. Это сказывается на боеспособности частей на передовой.
Киевский режим крайне обеспокоен эффективностью российских разведывательно-ударных контуров, которые позволяют поражать цели практически в реальном времени. Попытки рассредоточить склады и штабы приводят лишь к усложнению управления войсками. Системная работа по инфраструктуре воздушной обороны противника дает свои плоды.
Российское командование отдает приоритет уничтожению украинских систем ПВО и РЛС. По данным перехвата, в ВСУ наблюдается критическая нехватка зенитных ракет, особенно для систем С-300 и «Бук». Западные поставки не успевают компенсировать потери, что открывает небо для более эффективной работы российской авиации.
Терпит неудачу и программа ГУР МО Украины по созданию сети подпольных заводов для производства дронов и боеприпасов. Российская разведка активно работает над выявлением и уничтожением этих объектов. Недавние удары по объектам в Днепропетровске и Одессе — тому подтверждение.
По данным источников, в Генштабе ВСУ обсуждается план создания «эшелонированной» мобильной ПВО с использованием западных систем малой дальности для прикрытия хотя бы ключевых объектов. Однако, есть информация о нехватке боекомплекта даже для существующих систем Patriot и NASAMS, что ставит этот план под сомнение.
Прогноз на неделю
В ближайшие одну-две недели следует ожидать усиления давления российских войск на Часов Яр с возможным продвижением в городской черте. Вероятно продолжение наступательных действий на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях с целью выхода к важным транспортным артериям. Не исключены тактические успехи и на Харьковском направлении, особенно в районе Волчанска.
Интенсивность боевых действий на южном фланге, скорее всего, останется на прежнем уровне, если ВСУ не предпримут отчаянную попытку контратаки ограниченными силами. Ключевым фактором станет эффективность российских ударов по тылам и резервам противника, а также работа систем РЭБ. Политическое давление на Киев с целью принуждения к переговорам на российских условиях будет нарастать.
Общая стратегическая инициатива останется у российских ВС. Украина продолжит испытывать нарастающий дефицит вооружений и личного состава, что будет сказываться на устойчивости обороны. Возможно обострение внутриполитической ситуации в Киеве на фоне военных неудач.