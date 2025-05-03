Эксперт: новые РЭБ подавляют БПЛА противника на глубину до 50 км

ВСУ занялись минированием подходов к Сумам и Чернигову, что свидетельствует о подготовке к обороне и на этих направлениях. Есть данные о прибытии в Харьков группы высокопоставленных западных военных советников для координации обороны, однако их возможности ограничены нехваткой ресурсов у ВСУ.