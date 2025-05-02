Зеленский поручил ускорить создание собственных баллистических ракет на Украине

Зеленский поручил украинскому военно-промышленному комплексу ускорить создание собственных баллистических ракет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информируя о повестке дня заседания ставки.
Свое поручение он аргументировал тем, что дальнобойность ВСУ — это «чёткая и эффективная гарантия безопасности Украины».
Напомним, еще в 2024 году директор украинского госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров заявил украинским журналистам, что к середине 2025-го у ВСУ якобы будут и крылатые, и баллистические ракеты собственной разработки.
Также сообщалось, что замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр в интервью западным СМИ утверждала, что в Киеве работают над созданием «более чем одной» баллистической ракеты.
В то же время Владимир Рогов подверг резкой критике заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о создании новой баллистической ракеты, назвав его лишь «прикрытием» для поставок западного оружия.