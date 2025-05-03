Пентагон: Госдеп одобрил контракт на $310,5 млн на обслуживание F-16 для Украины

Государственный департамент США одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Речь идет о комплексе услуг, в том числе обучении персонала, модернизации и доработке самолетов, предоставлении запчастей, комплектующих, расходных материалов и наземного оборудования для обслуживания истребителей.