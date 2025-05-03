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Пентагон: Госдеп одобрил контракт на $310,5 млн на обслуживание F-16 для Украины

США намерены продать Украине услуги по обслуживанию истребителей F-16 и обучению персонала.

Источник: Комсомольская правда

Государственный департамент США одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Речь идет о комплексе услуг, в том числе обучении персонала, модернизации и доработке самолетов, предоставлении запчастей, комплектующих, расходных материалов и наземного оборудования для обслуживания истребителей.

«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов», — сказано в релизе агентства оборонного сотрудничества Пентагона.

Напомним, первые шесть истребителей F-16 были переданы Украине летом 2024 года.

Как военный эксперт Корнев оценил передачу Украине F-16 и Mirage, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем появились сообщения, что США передают Украине неработающие истребители F-16, которые используются в качестве запчастей для парка военных самолетов из Европы.