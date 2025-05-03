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Слюсарь: Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

В пяти районах Ростовской области средства ПВО уничтожили украинские беспилотники.

Украинские военные предприняли попытку атаки на Ростовскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на суббору 3 мая.

Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область», — написал он в Telegram-канале, добавив, что БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО в пяти районах области.

При этом из-за падения обломков дронов загорелась крыша двух домов в поселке Целина, пришлось эвакуировать четверых человек — двоих взрослых и двоих детей, добавил чиновник.

По словам Слюсаря, по предварительным данным, никто при этом не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае предотвратили атаку беспилотниками в ночь на 2 мая. Дежурные средства ПВО сбили над регионом четыре дрона. Об этом информировала пресс-служба Минобороны РФ.