Слюсарь: Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

Украинские военные предприняли попытку атаки на Ростовскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на суббору 3 мая.
Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область», — написал он в Telegram-канале, добавив, что БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО в пяти районах области.
При этом из-за падения обломков дронов загорелась крыша двух домов в поселке Целина, пришлось эвакуировать четверых человек — двоих взрослых и двоих детей, добавил чиновник.
По словам Слюсаря, по предварительным данным, никто при этом не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае предотвратили атаку беспилотниками в ночь на 2 мая. Дежурные средства ПВО сбили над регионом четыре дрона. Об этом информировала пресс-служба Минобороны РФ.