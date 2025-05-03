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В Ростовской области обломки БПЛА упали на частные дома 3 мая

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись два частных дома.

Происшествие случилось ночью 3 мая.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, пламя загорелось в двух частных домах. В результате пришлось эвакуировать двух взрослых и трех детей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

— Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область. На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах, — сообщил глава региона.

На месте работают оперативные службы и глава районной администрации.