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ПВО отражают атаку украинских БПЛА и безэкипажных катеров в районе Новороссийска

В акватории у Новороссийска ПВО отражают атаку дронов ВСУ.

В акватории рядом с Новороссийском идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ.

Об этом информировал глава города Андрей Кравченко.

«Идет отражение атаки!», — написал чиновник в Telegram-канале, призвав жителей города не снимать на фото и видео работу систем ПВО и не выкладывать эти кадры в сеть.

Как российские операторы беспилотников зачищают позиции ВСУ вместо штурмовиков, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в ночь на пятницу 2 мая над территорией РФ удалось сбить 121 БПЛА. Основной удар пришелся по Крыму — уничтожено 89 беспилотников. Еще 23 сбили над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью. Также по одному БПДА удалось уничтожить над Азовским морем и над Брянской областью.

Тем временем обломки БПЛА повредили частный дом в Тамани.