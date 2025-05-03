ПВО отражают атаку украинских БПЛА и безэкипажных катеров в районе Новороссийска

В акватории рядом с Новороссийском идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ.
Об этом информировал глава города Андрей Кравченко.
«Идет отражение атаки!», — написал чиновник в Telegram-канале, призвав жителей города не снимать на фото и видео работу систем ПВО и не выкладывать эти кадры в сеть.
Как российские операторы беспилотников зачищают позиции ВСУ вместо штурмовиков, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, в ночь на пятницу 2 мая над территорией РФ удалось сбить 121 БПЛА. Основной удар пришелся по Крыму — уничтожено 89 беспилотников. Еще 23 сбили над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью. Также по одному БПДА удалось уничтожить над Азовским морем и над Брянской областью.
Тем временем обломки БПЛА повредили частный дом в Тамани.