ПВО отражают атаку украинских БПЛА и безэкипажных катеров в районе Новороссийска

Напомним, в ночь на пятницу 2 мая над территорией РФ удалось сбить 121 БПЛА. Основной удар пришелся по Крыму — уничтожено 89 беспилотников. Еще 23 сбили над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью. Также по одному БПДА удалось уничтожить над Азовским морем и над Брянской областью.