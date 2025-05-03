Обломки БПЛА повредили частный дом в Тамани

Частный дом поврежден из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Тамани в ночь на субботу 3 мая. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края. Также сообщается о возникшем из-за падения обломков БПЛА пожаре.
«В ст. Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В первом — обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты. Во втором — обломки беспилотника повредили частный дом», — сказано в релизе.
В то же время врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на регион.
Также сообщалось, что в акватории рядом с Новороссийском идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ.