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Обломки БПЛА повредили частный дом в Тамани

Обломки украинских беспилотников упали в Тамани, повредив дом и устроив пожар.

Источник: Комсомольская правда

Частный дом поврежден из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Тамани в ночь на субботу 3 мая. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края. Также сообщается о возникшем из-за падения обломков БПЛА пожаре.

«В ст. Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В первом — обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты. Во втором — обломки беспилотника повредили частный дом», — сказано в релизе.

В то же время врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на регион.

Также сообщалось, что в акватории рядом с Новороссийском идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ.