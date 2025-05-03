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Во Флориде испытали прототип гиперзвуковой ракеты США морского базирования

В ходе манёвров на американской территории отрабатывался так называемый «холодный» или «миномётный» старт.

Источник: Аргументы и факты

Испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью прошли на полигоне в американском штате Флорида, сообщили в министерстве обороны США.

В ходе манёвров отрабатывался так называемый «холодный» или «миномётный» старт, при котором ракета под давлением газов катапультируется с платформы. Этот способ позволяет произвести её запуск на безопасном расстоянии от корабля перед отделением первой ступени снаряда.

В Пентагоне назвали указанный старт следующим этапом в лётных испытаниях системы Common All Up Round. Программой занимаются военно-морские силы (ВМС) США и управление по оперативным возможностям и критическим технологиям американской армии.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Соединённые Штаты решили прекратить разработку гиперзвуковой ракеты нового поколения. По некто рым данным, это связано с «непреодолимыми проблемами», которые появились в бюджете США.