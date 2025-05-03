Во Флориде испытали прототип гиперзвуковой ракеты США морского базирования

В ходе манёвров отрабатывался так называемый «холодный» или «миномётный» старт, при котором ракета под давлением газов катапультируется с платформы. Этот способ позволяет произвести её запуск на безопасном расстоянии от корабля перед отделением первой ступени снаряда.