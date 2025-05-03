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Оперштаб: В Анапе обломки беспилотников повредили частные дома

Три жилых дома в Анапе повреждены из-за падения беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ обезврежены силами ПВО над Анапой, при этом упавшие обломки повредили три частных дома. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края.

Сообщается, что это произошло в селе Юровка. Люди при этом не пострадали, но в жилищах выбиты окна и повреждены двери.

«Администрация города-курорта поможет восстановить имущество», — сказано в релизе.

Также сообщалось о падении обломков БПЛА на дерево.

В то же время врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на регион.

Также сообщалось, что в акватории рядом с Новороссийском идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ.

Кроме того, частный дом поврежден из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Тамани в ночь на субботу 3 мая.