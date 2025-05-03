Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в лесистой местности зоны СВО

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — рассказали в ведомстве.
После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, удалось уничтожить все указанные цели.
Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю в зоне ответственности восточной группировки противник потерял более 1220 военнослужащих. ВСУ также лишились 64 автомобилей, 16 боевых бронированных машин и 15 орудий полевой артиллерии.