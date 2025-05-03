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Экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в лесистой местности зоны СВО

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Истребители Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — рассказали в ведомстве.

После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, удалось уничтожить все указанные цели.

Как сообщили в Минобороны в пятницу, за неделю в зоне ответственности восточной группировки противник потерял более 1220 военнослужащих. ВСУ также лишились 64 автомобилей, 16 боевых бронированных машин и 15 орудий полевой артиллерии.