«Переели Украины». Сенатор Пушков объяснил, что происходит в Польше

Запросы находящихся в Польше украинцев вызывают неприятие у граждан Польши. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя ситуацию со снятием украинского флага с мэрии в польском городе Бяла-Подляска.