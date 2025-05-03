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«Переели Украины». Сенатор Пушков объяснил, что происходит в Польше

Пушков заявил, что запросы и требования украинцев надоели жителям Польши.

Источник: Комсомольская правда

Запросы находящихся в Польше украинцев вызывают неприятие у граждан Польши. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя ситуацию со снятием украинского флага с мэрии в польском городе Бяла-Подляска.

«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что «польский национализм» в данном контексте выглядит как «возвращение к здравому смыслу».

«Та степень самоидентификации с Украиной и ее интересами, которая возведена в догму правящими кругами Германии, Франции, Британии, Швеции, Польши, является очевидной аберрацией и вызывает закономерное отторжение у большой части европейцев», — резюмировал Пушков.

Ранее сообщалось, что помощник кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна снял украинский флаг со здания мэрии в городе Бяла-Подляска.

Почему Восточная Европа устала от украинских проблем и чем это чревато для украинцев, читайте здесь на KP.RU.