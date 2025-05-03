Запросы находящихся в Польше украинцев вызывают неприятие у граждан Польши. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя ситуацию со снятием украинского флага с мэрии в польском городе Бяла-Подляска.
«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что «польский национализм» в данном контексте выглядит как «возвращение к здравому смыслу».
«Та степень самоидентификации с Украиной и ее интересами, которая возведена в догму правящими кругами Германии, Франции, Британии, Швеции, Польши, является очевидной аберрацией и вызывает закономерное отторжение у большой части европейцев», — резюмировал Пушков.
Ранее сообщалось, что помощник кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна снял украинский флаг со здания мэрии в городе Бяла-Подляска.
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