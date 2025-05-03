Участник СВО из Уфы готовится принять участие в параде Победы в Москве.

«На участие в параде Победы отобрали много бойцов. Но не все из них смогли пройти отбор. На мероприятия такого уровня не легко попасть, нужно пройти много инстанций и во всём должны быть отличные показатели. Не буду бравировать, по каким параметрам мне доверили участие, но поступил приказ и я его выполняю. Самое главное для меня это то, что, когда буду 9 мая шагать маршем по Красной площади в самом сердце нашей Родины, которую мы защищаем, буду думать о своём дедушке. Он прошёл четыре войны. К сожалению, мне не довелось его увидеть, поскольку я вырос и воспитывался в детском доме. Ну и, конечно же, испытываю радость и гордость, что в такой важный для нашей России день буду представлять нашу армию и смогу отдать дань уважения ветеранам. Пусть видят наши недруги, какие мы сильные и едины как никогда. А они будут смотреть парад, я в этом уверен», — отметил Виталий.