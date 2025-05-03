Участник СВО из Уфы готовится принять участие в параде Победы в Москве.

Участники специальной военной операции из Башкирии в этом году вновь примут участие в параде в Москве, посвящённом 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На торжественное шествие в этом году направили военнослужащих первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова с позывными «Кот» и «Бандит».
Напомним, в прошлом году «Башинформ» рассказывал об участии в параде командира взвода связи батальона имени Минигали Шаймуратова с позывным «ЮРЭ». В этом году наш собеседник — инструктор по боевой подготовке Виталий «Кот».
Виталий родом из Уфы. Контракт минобороны РФ подписал в родном Орджоникидзевском районе города в 2022 году. Как и все другие воины, подпись под соглашением с оборонным ведомством страны поставил по зову сердца. Говорит, что не мог оставаться в стороне, когда Отчизне угрожала опасность. И что важно, у мужчины растёт сын, которому он хочет дать правильное воспитание, на собственном примере, отметил «Кот».
У меня нет военного образования. Отслужил срочную в 2017—2018 годах. Работал на Севере. Однажды увидел объявление о наборе в батальон имени Шаймуратова и понял, что моё место там. За годы службы пришлось пройти по многим фронтовым дорогам. Начинали служить в Херсонском направлении, на границе с Николаевской. Потом перекинули на Левый берег Днепра. Дальше — Лисичанское направление, в Шипиловку. Также штурмовали пригород Угледара. Затем перекинули на Северское направление, служили между Торецком и Часов Яром, Клещеевское направление. Работы у «шаймуратовцев» хватает. О ней можно рассказывать много. Сейчас являюсь инструктором по боевой подготовке. На полигоне тренируем пополнение. Кроме них боевое слаживание проходят и бойцы, которые приезжают с линии боевого соприкосновения. Их надо обучать новой тактике, готовить под определённые боевые задачи.
Виталий говорит, что новобранцы приходят в башкирский батальон мотивированные, заряженные на победу. По словам «Кота», у них горят глаза и они с нетерпением ждут первого боя, готовятся к нему.
«Мы передаём парням наработанный в боях опыт, стараемся привить все навыки, полученные кровью и потом. Делаем всё возможное, чтобы наши воины были готовы к любой ситуации в боевой обстановке, с которой они столкнутся. Тренирую не только контрактников из Башкирии, но и со всей России. Когда есть время, вечерами рассказываем друг другу про родной край. Многие из них хотят после окончания спецоперации приехать в нашу республику, познакомиться с нашей культурой. И так по всему фронту. Ребят из Башкирии очень ценят и уважают. Скажу откровенно, мы заработали сильный авторитет. Нас даже по хорошему называют “дикие башкиры”», — говорит с улыбкой инструктор.
Виталий за отличное выполнение боевых задач награждён медалью Жукова, медалью Суворова, медалью «За боевые отличия», медалью Шаймуратова, медалью «Участнику специальной военной операции». Кроме того, он дважды представлен к ордену Мужества и столько же — к медали «За отвагу», а также к медали «За заслуги перед Отечеством».
Когда придут эти награды, не знаю. Не смогу точно ответить и за что они. В зоне СВО бойцы подвиги иной раз совершают по несколько раз на дню. Когда приходит медаль, можно только догадываться. Насколько знаю, первую медаль Жукова получил за то, что вытащил тяжело раненого товарища под обстрелами.
Сейчас Виталий в Москве. Он и другие воины репетируют торжественное шествие в «коробке» участников специальной военной операции.
«На участие в параде Победы отобрали много бойцов. Но не все из них смогли пройти отбор. На мероприятия такого уровня не легко попасть, нужно пройти много инстанций и во всём должны быть отличные показатели. Не буду бравировать, по каким параметрам мне доверили участие, но поступил приказ и я его выполняю. Самое главное для меня это то, что, когда буду 9 мая шагать маршем по Красной площади в самом сердце нашей Родины, которую мы защищаем, буду думать о своём дедушке. Он прошёл четыре войны. К сожалению, мне не довелось его увидеть, поскольку я вырос и воспитывался в детском доме. Ну и, конечно же, испытываю радость и гордость, что в такой важный для нашей России день буду представлять нашу армию и смогу отдать дань уважения ветеранам. Пусть видят наши недруги, какие мы сильные и едины как никогда. А они будут смотреть парад, я в этом уверен», — отметил Виталий.