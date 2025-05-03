При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали четыре человека

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. При атаке беспилотников в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«Сегодня ночью черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима. Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь», — написал он.
При этом обломки дрона повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительной информации, там никто не пострадал, но возник пожар, ликвидацией которого уже занимаются спасатели.