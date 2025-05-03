В Ростовской области из-за массового налета БПЛА эвакуировали людей

В Ростовской области в ночь на 3 мая силы и средства противовоздушной обороны отразили массовую воздушную атаку сразу в пяти районах. Уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах.
«К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировано двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой», — сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь на своей странице в Телеграм.
На место ЧП сразу же выехали дежурные оперативные службы и глава администрации Целинского района Оксана Косенко.
Позднее стало известно, что в жилом доме загорелась кровля. Из него эвакуировали многодетную семью: родителей и троих детей. Всех приютили родные. Никто из людей не пострадал. Власти обещали оказать семье необходимую помощь.
В остальных районах области пострадавших и разрушений на земле нет. Подробности уточняются.