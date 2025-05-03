Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за массового налета БПЛА эвакуировали людей

В Целинском районе загорелся дом, в котором жила многодетная семья.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области в ночь на 3 мая силы и средства противовоздушной обороны отразили массовую воздушную атаку сразу в пяти районах. Уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах.

«К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировано двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой», — сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь на своей странице в Телеграм.

На место ЧП сразу же выехали дежурные оперативные службы и глава администрации Целинского района Оксана Косенко.

Позднее стало известно, что в жилом доме загорелась кровля. Из него эвакуировали многодетную семью: родителей и троих детей. Всех приютили родные. Никто из людей не пострадал. Власти обещали оказать семье необходимую помощь.

В остальных районах области пострадавших и разрушений на земле нет. Подробности уточняются.