В Ростовской области из-за массового налета БПЛА эвакуировали людей

«К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировано двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой», — сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь на своей странице в Телеграм.