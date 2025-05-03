В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждены три многоквартирника.
Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних. Кроме того, обломки беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале. Там работают пожарные, предварительно, обошлось без пострадавших.
Также обломки БПЛА упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там повреждены частные дома, никто не пострадал.
Главы районов, где упали БПЛА, оперативно докладывают губернатору о ситуации, жителям будет оказана необходимая помощь.
Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается.