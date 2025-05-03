Частный дом повреждён при падении обломков БПЛА в станице Тамань на Кубани

Обломки украинских беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района в ночь на 3 мая. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Власти уточнили, что обломков дронов упали по двум адресам. На месте происшествий работали экстренные службы и специальные подразделения.
В одном из случаев обломки вызвали возгорание в районе Сухого озера, однако серьёзных повреждений не зафиксировано.
Во втором случае обломки беспилотника повредили частный дом.
«Администрация Темрюкского района окажет содействие в восстановлении имущества», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.