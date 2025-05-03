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96 беспилотников уничтожили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. ВСУ предприняли массированную атаку на Крым. В ночь на 3 мая над полуостровом уничтожили 96 беспилотников, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«96 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым. Всего в течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что 47 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, девять — над Ростовской областью, по восемь БПЛА — над Брянской и Курской областями и еще два — над территорией Белгородской области.

Кроме того, в акватории Черного моря силы ПВО и Черноморского флота были уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», а также 14 украинских безэкипажных катеров.

В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщал губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.

По данным мэра Новороссийска Андрея Кравченко, была отражена комбинированная массированная атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного эвакуирована семья с тремя детьми, сообщал ранее врио губернатора Юрий Слюсарь.