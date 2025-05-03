96 беспилотников уничтожили над Крымом

«96 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым. Всего в течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что 47 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, девять — над Ростовской областью, по восемь БПЛА — над Брянской и Курской областями и еще два — над территорией Белгородской области.
Кроме того, в акватории Черного моря силы ПВО и Черноморского флота были уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», а также 14 украинских безэкипажных катеров.
В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщал губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.
По данным мэра Новороссийска Андрея Кравченко, была отражена комбинированная массированная атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.
В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного эвакуирована семья с тремя детьми, сообщал ранее врио губернатора Юрий Слюсарь.