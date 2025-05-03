Двое детей и двое взрослых пострадали во время атаки дронов на Новороссийск

Массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет была отражена над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря. По данным Министерства обороны РФ, всего ВСУ направили на территорию РФ 170 беспилотников, 47 из которых были уничтожены над Краснодарским краем.
Во время атаки, по данным оперативных служб региона, пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей.
«В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка,» — говорится в сообщении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Помимо уничтожения 47 БПЛА над территорией края, дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря были сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». Черноморский флот уничтожил 14 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря в период с 02:00 до 05:00.
Сейчас ведется оценка последствий атаки. Информация о возможных разрушениях уточняется. Власти оказывают помощь пострадавшим.