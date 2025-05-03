Двое детей и двое взрослых пострадали во время атаки дронов на Новороссийск

Массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет была отражена над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря. По данным Министерства обороны РФ, всего ВСУ направили на территорию РФ 170 беспилотников, 47 из которых были уничтожены над Краснодарским краем.