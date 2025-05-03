На терминале КСК в Новороссийске потушили пожар после атаки БПЛА

«Сотрудники терминалов во время атаки сработали слаженно и профессионально. У многих офицерское прошлое, и действовали они по-военному четко и быстро, проявили выдержку и мужество», — рассказал председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.