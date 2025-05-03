В Воронежской области ночью 3 мая объявляли опасность атаки БПЛА

В Воронежской области ночью в субботу, 3 мая, объявили опасность атаки вражеских БПЛА. О ней предупредили на официальном ресурсе губернатора Александра Гусева, а также на информационных каналах МЧС.
Опасность атаки беспилотников объявили в 1.48. Тревожный режим продлился почти два часа. Отбой опасности БПЛА в Воронежской области объявили в 3.25.
О том, были ли пострадавшие и разрушения на земле, власти не сообщали.
При этом в ту же ночь в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.