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В Воронежской области ночью 3 мая объявляли опасность атаки БПЛА

Она продлилась более полутора часов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области ночью в субботу, 3 мая, объявили опасность атаки вражеских БПЛА. О ней предупредили на официальном ресурсе губернатора Александра Гусева, а также на информационных каналах МЧС.

Опасность атаки беспилотников объявили в 1.48. Тревожный режим продлился почти два часа. Отбой опасности БПЛА в Воронежской области объявили в 3.25.

О том, были ли пострадавшие и разрушения на земле, власти не сообщали.

При этом в ту же ночь в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.